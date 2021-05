N evada en Ushuaia

La ciudad de Ushuaia registra la primera nevada importante del año, tanto en la zona de montaña como en el casco céntrico, en medio de condiciones climáticas frías y ventosas que se extenderán durante el resto de la semana.





Las precipitaciones que comenzaron anoche no son de gran magnitud, aunque ya alcanzaron para cubrir de blanco toda la superficie de la capital de Tierra del Fuego, generando la típica postal de los inviernos del Fin del Mundo.





La nieve, además, se combinó con un brusco descenso de la temperatura y de la sensación térmica que alcanzó los 9 grados bajo cero en las primeras horas de la mañana.





El meteorólogo Gabriel Karamanián explicó que la región se encuentra “dentro de lo que se denomina una entrada de aire polar o masa de corta trayectoria, donde las temperaturas suelen bajar bastante, más que una ola polar convencional”.





Según el especialista, la característica de este fenómeno es que “va a perdurar durante varios días”, debido al establecimiento de “un puente de altas presiones al oeste de Sudamérica, lo que favorece el ingreso de aire polar a todo el país en general, pero primariamente a Tierra del Fuego”, señaló.





Como consecuencia de ello, la provincia más austral del país mantendrá condiciones ventosas y frías, con variabilidad en la velocidad del viento y los valores de temperatura, aunque siempre con “condiciones de mal tiempo y nevadas”, al menos hasta el viernes, analizó Karamanián.

Respecto de la cantidad de nieve, el meteorólogo explicó que aunque es difícil de establecer, es posible que Ushuaia acumule “unos 15 centímetros” en la zona de montaña y el interior de los valles y “menos de 10 centímetros” en el centro de la ciudad.





En tanto, un factor común de estos días serán las temperaturas “muy bajas”, que en general tendrán registros bajo cero y con valores máximos que no superarán el grado sobre cero.

Los primeros paisajes nevados del año podrán ser aprovechados por una escasa cantidad de turistas, ya que la actividad se encuentra restringida a raíz de la pandemia de coronavirus y en especial en estos 9 días de confinamiento determinados por el Gobierno Nacional para contener la segunda ola de casos en el país.





Por otra parte, la nieve obligó a las autoridades locales a realizar operativos de limpieza para asegurar el tránsito vehicular en los circuitos prioritarios.





A su vez, máquinas viales trabajan en el despeje de la Ruta Nacional Nº3 que comunica Ushuaia con la ciudad de Río Grande y donde solo es posible circular en vehículos con ruedas de invierno o cadenas.