Controles vehiculares en accesos a CABA por pandemia de coronavirus. Foto: NA

El primer día hábil del nuevo confinamiento estricto determinado por el Gobierno nacional dejaba este miércoles por la mañana demoras de más de media hora para poder cruzar los controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Los puntos más conflictivos se daban en el puente Pueyrredón de Avellaneda, el puente Alsina de Pompeya, la autopista Riccheri a la altura del Mercado Central y la avenida Lugones, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas dictaminadas por el presidente Alberto Fernández hace una semana, luego de los feriados por el aniversario de la Revolución de Mayo, tenían este miércoles su primer día hábil.

Noticias relacionadas

En ese sentido, solo pueden circular aquellos trabajadores esenciales o quienes hayan tramitado y recibido el permiso correspondiente para poder ingresar o salir de la Ciudad de Buenos Aires, centro del flujo de circulación.