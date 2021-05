Boca Juniors, Reuters.

Boca intenta la noche cerrar su primer objetivo en la Copa Libertadores, en un cruce mano a mano como local frente a The Strongest por el boleto a los octavos de final en la última fecha del grupo C.

El partido se juega a partir de las 21:00 en el estadio "La Bombonera", con arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación del canal ESPN, canal 1011 de Telecentro.

Barcelona de Guayaquil, con 10 puntos, ya está en la próxima instancia, mientras que los otros tres equipos se juegan el segundo boleto: Boca con 7 (+1 en diferencia de gol); Santos y The Strongest con 6, aunque los brasileños tienen +1 y los bolivianos -7.

En una definición simultánea, Boca sabe que una victoria sepultará las opciones de sus competidores, aunque si no lo logra, el abanico de posibilidades se agrandará y lo obligará a sacar cuentas constantemente.

El "Xeneize", más allá de los resultados, no está en un buen momento futbolísticos, ya que no gana hace cinco partidos en los 90 minutos: tres en la Libertadores y dos en la Copa de Liga, donde igualmente avanzó a semifinales tras eliminar a River por penales.

El entrenador Miguel Ángel Russo no tendrá al juvenil Cristian Medina, positivo en coronavirus, que hará volver al once al colombiano Edwin Cardona, recuperado de una miocarditis tras transitar esa enfermedad. Tampoco estará el defensor Marcos Rojo, que volvió a desgarrarse por tercera vez desde que llegó al club desde el Manchester United de Inglaterra.

Boca, además de este encuentro, tiene abierta su participación en la Copa de la Liga Profesional, donde buscará su tricampeonato local, si es que pasa las semifinales programadas para el próximo lunes y donde enfrentará a Racing.

De su lado, The Strongest, hilvanó dos victorias consecutivas en la altura de La Paz, lo que lo hace ilusionarse con la posibilidad de la clasificación. En ese lugar, en el debut, Boca lo superó con claridad pese a las condiciones de jugar en la altura, por lo que ahora deberá exigirse al máximo. Ese partido, provocó la salida de Alberto Illanes y la llegada del paraguayo Gustavo Florentín como DT.

