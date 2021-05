Incendio en las obras del estadio Santiago Bernabéu

Momentos de tensión se vivieron por un incendio que se registró en las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, en plena capital española, aunque en principio no se informaron heridos.

Una columna de humo negro se pudo observar desde varios lugares de Madrid, teniendo como epicentro el mítico estadio "merengue" que está en plena etapa de refacciones.

En las redes sociales se viralizaron videos con un humo negro que salía de uno de los lugares del estadio, cerca de lo que era una imponente grúa.

Personal de bomberos de la Comunidad de Madrid acudió al estadio para sofocar el foco ígneo, que en principio se desconoce cómo fue que se inició y qué lugares del imponente escenario afectó.

Lo que sí se pudo determinar es que el incendio se produjo cuando los operarios estaban trabajando en la instalación de material aislante, indicó el diario "El Mundo".

El nuevo Bernabéu cuenta con una gran viga que recorrerá todo el perímetro del estadio y dará la forma final.