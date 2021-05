Edificios destruidos por los bombardeos israelíes en Palestina. Foto: EFE.

Delegaciones de alto rango de Israel y del movimiento islamista palestino Hamás aceptaron reunirse la próxima semana en El Cairo para afianzar la tregua acordada hace una semana con la mediación de Egipto y abordar temas como la reconstrucción de Gaza o el intercambio de rehenes.

Noticias relacionadas

El ministro de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, encabezará la delegación israelí a este encuentro "a principios de la próxima semana", según confirmó la radio Galatz, emisora oficial del Ejército israelí. Desde Hamás, será el jefe político del movimiento, Ismail Haniyeh, quien acudirá a El Cairo "en los próximos días" para "conversar sobre la estabilización del alto el fuego con Israel en la Franja de Gaza".

Israel y Hamás acordaron la semana pasada una tregua que puso fin a once días de escalada bélica entre tropas israelíes y las milicias palestinas, en la que murieron 253 palestinos en Gaza y 13 personas en territorio israelí.