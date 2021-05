Ryan Reynolds habló de sus problemas de ansiedad.

El actor Ryan Reynolds recurrió a las redes sociales para hablar de sus problemas de ansiedad y así, generar conciencia en sus casi 38 millones de seguidores. "Mayo está casi terminando y es también el mes de la Concientización sobre Salud Mental, lo que me lleva a esto: una de las razones por la cual estoy posteando esto tan tarde, es porque suelo sobrecargarme y se me escapan las cosas más importantes”, empezóó el protagonista de "DeadPool".

Y continuó: "Una de las razones por la que me sobrecargo es por mi amiga de toda la vida, la ansiedad. Sé que no estoy solo, y lo más importante, para todos aquellos que se sobrecargan, piensan demasiado, son adictos al trabajo y se preocupan mucho, sepan que tampoco están solos. No hablamos lo suficiente sobre salud mental, ni tampoco hacemos mucho por desestigmatizarlo . Pero aunque este post sea tarde, es mejor que nunca haberlo hecho".

Esta no es la primera vez que el artista canadiense habla de su salud mental y en una entrevista con The New York Times en 2018, señaló la tensa relación con su padre como el detonante de sus problemas. “Soy el menor de cuatro hermanos y mi padre, policía reconvertido a mayorista de alimentos, era el foco de estrés en mi casa. Para evitar gritos o tensiones, trataba de evitar cualquier situación que pudiera incitar a mi padre: mantenía la casa inmaculadamente limpia o cortaba el césped a menudo por lo que me convertí en una especie de gerente. Cuando estresas a niños, les haces asumir cosas que no les corresponde", explicó Reynolds, quien hace casi diez años está en pareja con la actriz Blake Lively y juntos tienen 3 hijas.

Y explicó que su cuadro se agravó durante su adolescencia y los primeros años de su juventud: “Cuando tenía poco más de 20 años estaba continuamente de fiesta tratando de evadirme de alguna manera. Me despertaba en medio de la noche paralizado por la ansiedad y temeroso por lo que me depararía el futuro. Traté de combatirlo con automedicación y después de que algunos amigos murieran de sobredosis, decidí tranquilizarme”.

En el plano profesional, el actor estrenará en los próximos meses "Red Notice", una película de Netflix que protagoniza junto a Dwayne Johnson y Gal Gadot. Además, a principios de año comenzó el rodaje de "The Adam Project", junto a Mark Ruffalo, Zoe Saldana y Jennifer Garner, motivo por el que todavía no pudo iniciar las grabaciones de "Deadpool 3".