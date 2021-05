Caída de ventas en comercios por restricciones. Canal 26.

El avance imparable de la segunda ola de coronavirus en la Argentina llevó a que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández decretara una nueva etapa de confinamiento para evitar la propagación del virus. Con este marco, se establecieron más restricciones, cuyo objetivo primordial es el de minimizar la circulación de gente, una medida que al mismo tiempo trae otras serias complicaciones, entre ellas la caída de ventas en los locales comerciales.

Para muchos la situación es interminable, pero también límite. De hecho, no son pocos los comerciantes de diferentes rubros que dejan escuchar su queja contra las medidas del Gobierno, que le hacen más difícil la coyuntura.

Este jueves, CANAL 26 recorrió la zona comercial de Liniers y habló con un vendedor que no dudó un instante en contar por las penurias que atraviesa.

"No es verdad lo que dicen los otros comerciantes, así no se puede vender nada", dijo muy preocupado en ENTREVISTA EXCLUSIVA con CANAL 26.

En el mismo sentido, manifestó que "lo que pasa es que no se puede decir, pero la gente no compra si no entra al local y no puede ver las cosas". Así se expresó planteando la necesidad inmediata de que se habilite la entrada de público a los comercios.

Finalmente, un tema en absoluto menor: los costos fijos de los locales comerciales. Así, sostuvo: "Andá a decirle al dueño del local que te baje el alquiler porque estuviste varios días con la persiana baja".

La situación, tal como planteó este comerciante, para muchos ya no da para más.

Canal 26 con comerciantes afectados por las restricciones del Gobierno.