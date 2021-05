Bandera LGBTIQ+

No me gusta hablar de Salir del clóset, creo que salir puede significar retirarnos y no creo que retirarnos de nuestra propia vivencia y sentir sea la manera en la que queremos vivir, ¿no?. Por eso me gusta decir: Abrí tu mundo; Abrirte al mundo como le puse a mi proyecto. Entregarse a la aventura de ser quienes somos, de vivir cada día siendo tan diversos que coloreamos el mundo.

No creo que sea fácil, no digo eso. Sé que adentrarnos en las palabras y creencias del mundo y contexto muchas veces puede resultar pesado, puede doler, puede costar y puede dar miedo. ¡Si que nos da miedo abrirnos!

Abrí mi mundo hace algunos años ya, o mas bien me abrí yo al mundo, porque desde el momento en que nací creo que se preparo para una persona como yo. Ese lugar ya estaba esperándome. Me gusta pensar en la idea de que el mundo nos acuna y nos recibe, solo tenemos que cuidarlo y empezar a vivir.

Mi abrirme al mundo sigue siendo maravilloso, me hace a cada rato tirar creencias por la ventana, porque crecí pensando que algo estaba mal en mi, que mirar con amor a una mujer era una falla mía, que querer jugar al fútbol era de hombres, que no usar el color rosa me hacia machona, que si no formaba familia con un hombre eso no iba a ser familia. Y la vida me sorprendió, me regalo viajeros de vida que me acompañaron a animarme a vivir genuinamente, a animarme a decir que me gustaba una mujer, que me había enamorado, a compartir algunos años de mi vida con una gran mujer con la cual tengo anécdotas y momentos de los mas lindos, a quien le presente mi familia por primera vez, aprendí que podíamos ser familia. Me reencontré con el fútbol y me anime a usar los colores que quería, me abrí, me di cuenta que si me cerraba a lo que deseaba y buscaba la única que se perdía era yo. Me perdía de mí. Repito, no fue fácil, necesite aliados y aliadas en el camino. Y es por esa razón que cree mi proyecto que acompaña este tipo de procesos, de animarnos, de abrirnos.

Abrir tu mundo también implica que aceptes las vivencias y sentires de otro u otra, de esa persona que trabaja con vos, de ese amigo, de esa amiga, de ese familiar que siente igual pero que a vos se te hace distinto, ¿qué es lo distinto?, para mi una gran posibilidad de ver la vida con otros lentes, de escuchar otras historias y no solo quedarte con la tuya, de conocer otras personas, de hacer nuevas amistades, de vivir en sinergia, haciendo cada quien lo que siente y quiere y acompañar en ese camino sin alejar, más bien alojar.

Abrir tu mundo te da la posibilidad de conocer y conocerte, te imaginas como seria la vida sin que nadie se sienta discrimado, discriminada, sin que que te miren raro o rara. Todo sería mucho mejor y el mundo sería un mejor lugar para vivir.

Solo puedo decirte que si estás pasando una situación así o algún ser querido también lo está, te doy dos palabras para regalarte en ese proceso: "Escucha y acompaña".

FLOR ARES

Coach en Diversidad en "Abrirte al mundo"

Coach Ontológico - AACOP

IG @abrirtealmundo