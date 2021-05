Pampita junto al padre de su hija, Roberto

Mientras disfruta de sus últimas semanas de embarazo, Carolina "Pampita" Ardohain contó cómo espera que sea el nacimiento de su primera hija con Roberto García Moritán y explicó que junto a su obstetra preparará un "plan de parto" para que al momento de dar a luz, los profesionales que la atiendan estén al tanto de sus deseos y necesidades.

"Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace. Siempre está la rutina de limpiar rápido para estimular el cuerpito, pero eso quiero hacerlo yo con paciencia junto a Robert. Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo", detalló la modelo en diálogo con la revista Hola.



Y agregó: "También quiero el contacto piel a piel apenas nace, que le den un tiempo al cordón antes de cortarlo. Eso es porque hay un tiempo hasta que toda la sangre pasa de un lado al otro. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez. También quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados. Son cosas mínimas que no tienen nada que ver con la salud porque eso sí lo quiero todo: estar en una clínica y usar anestesia. Yo entiendo que muchas quieren sentir ese momento con todo y no usan ese recurso, admiro a las que lo hacen. Todo es válido".



Además destacó que tanto ella, que tuvo cuatro hijos con Benjamín Vicuña -Blanca, quien falleció en 2012, Bautista, Beltrán y Benicio-, como Roberto, que ya es papá de Delfina y Santino -fruto de su matrimonio con Milagros Brito- transitan el embarazo con tranquilidad y sin miedos.

"Estamos en una etapa de nuestras vidas que disfrutamos más porque estamos establecidos en nuestros trabajos, hay un montón de cosas que ya están resueltas y eso nos permite vivir este embarazo de una manera muy especial, dedicarle el tiempo que se merece. Nos agarra grandes y estamos emocionados porque, además, es la primera vez que vivimos esto juntos", detalló la jurado de "ShowMatch: La academia", que tiene fecha de parto para el 22 de junio.