Alejandro Fantino

A casi ocho meses de su contagio, Alejandro Fantino reveló que aún padece secuelas del coronavirus.

"Es importante un chequeo post Covid-19. Pasaron meses y aún mi olfato no se recuperó y a veces se siente cansancio", contó el conductor de "Fantino a la tarde" en sus redes sociales y como obtuvo buenos resultados en los estudios de rutina, se postuló para ser el nuevo 9 de Boca.

Y agregó: "Pero hay que seguir. Hacer deporte. Comer bien. ¡Sentirse bien es una actitud también! ¡Ojalá todos ustedes que leen esto estén plenos de salud porque es lo que cuenta! ¡Vamos con todo!".

En agosto pasado, el periodista decidió someterse a un hisopado luego de sentir un intenso dolor de garganta y cuello y confirmó que había contraído el virus. "Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de Covid, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en 'El Penado 14'", le contó a sus seguidores.

Y luego de cumplir con el aislamiento obligatorio sin mayores complicaciones, pudo retomar sus compromisos laborales. Y en noviembre contó que a tres meses de haber recibido el alta, había experimentado las consecuencias del virus mientras hacía ejercicio. "Esta semana se van a cumplir tres meses de mi recuperación del Covid-19. La verdad que no me hice estudios cuando terminé. No me hice estudios cardíacos ni nada. Volví a hacer deporte al mes y medio, de a poquito. A caminar, trotar. Y después empecé a jugar al tenis", empezó el conductor en su programa de América TV

Y detalló las complicaciones que tuvo mientras se ejercitaba. "La sensación de ahogo que tenés aeróbicamente cuando metés dos piques... Me pasó hoy, no lo había sentido nunca", explicó. Y agregó: "Me tuve que arrodillar en la cancha. No me había pasado nunca en mi vida y eso que juego al tenis desde que tengo seis años. Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho y no me entraba el aire".

Mientras que el doctor Carlos Kambourian, que estaba invitado en el ciclo, acotó: "Te cuesta más hacer lo que antes hacías con normalidad. Esta es una enfermedad relativamente larga". "Sí, me di cuenta que no se trataba de un gripe normal", cerró Fantino.