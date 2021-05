Lucas Rossi - Canotaje - Juegos Olímpicos Tokio 2020

El canotaje nacional se encontraba, a pocos meses del inicio de los Juegos Olímpicos, con sólo Agustín Vernice como representante y en medio de una incertidumbre por las clasificaciones marcadas por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, con las suspensiones del Panamericano clasificatorio, Lucas Rossi se aseguró su pasaje a la capital de Japón, en lo que será su primera participación en la gran cita del deporte.

En una charla con Diario 26, el palista argentino contó sus sensaciones de cómo tomó el pase a Tokio y lo que significa conseguirlo a través del ranking internacional: “Personalmente, no me cambió demasiado ya que había comenzado con ese objetivo desde el año pasado porque estaba seguro que íbamos a conseguir las plazas en el Panamericano. Con la suspensión del torneo, cambió un poco, pero siempre entrené con miras a los Juegos Olímpicos. No voy a mentir: no es lo mismo clasificar por el ranking porque le falta emoción, la competencia, la celebración y es menos emocionante. Pero clasificar es clasificar, así que no me puedo quejar”.

Noticias relacionadas

El oriundo de Vicente López, con gran parte de su entrenamiento en el Viejo Continente, analiza su preparación entre los mejores atletas del mundo: “Francia es la meca del kayak. Todos los palistas son buenos, todos los clubes tienen equipos muy competitivos y hay nenes remando desde muy chicos. Es uno de los mejores lugares para tomar experiencia. Además, de tanto viajar, ya hablo bastante bien francés y se me hace mucho más fácil comunicarme. Hay otros países buenos de kayak en el mundo, como República Checa, pero tienen idiomas mucho más complejos y es más difícil el día a día. También tengo muchos amigos y lo tomo como mi segunda casa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas Rossi (@lucasrossi94)

El ganador de la medalla de plata en K1 Slalom en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 también comentó la importancia de las competencias previas en un año muy difícil por las restricciones sanitarias: “Son vitales de cara a los Juegos Olímpicos. Estamos medio tristes porque nos falta mucha competencia. Este año no hubo prácticamente nada y, por más presión que podamos meternos en un entrenamiento, nada se compara con una competencia oficial. Ahora se viene las Copa del Mundo en Praga y vamos con mucha ilusión. Hay que hacer muchos controles por el COVID-19 pero no importa porque es muy importante tener al menos una competencia oficial previa a Tokio”.

Con 26 años, Lucas Rossi llega con sus objetivos bien claros de cara a Tokio 2020: “Mi expectativa es muy simple: entrar a la semifinal, entrar a la final. Después, vamos a ver lo que pasa porque nuestro deporte es muy aleatorio y todo puede cambiar en un segundo. Las pistas, el agua, hay muchas variables pero lo importante es estar en la definición. Hay que hacer una buena manga y con eso me alcanza y me sobra”.

Para cerrar una charla muy rica, el integrante de una familia que respira canotaje y deporte al aire libre explicó lo que significa representar al país en una competencia internacional: “Es algo muy loco. Cuando uno está en el país, muchas veces reniega de Argentina pero, cuando estás afuera, te pones la camiseta rápidamente y valoras un montón de cosas que son muy importantes. Lo valoro mucho y disfruto desfilar con mi mate a toda hora y que me identifiquen como argentino. Me da mucha felicidad y orgullo”.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatíasGreisert