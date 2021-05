“Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui”, relató a la prensa Mariel Oleiro (33), pareja de Napolitano, quien permanece detenido tras la denuncia por violencia de género.