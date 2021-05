Rombai lanza su muy esperado álbum debut "Positivo".

Rombai, el artista que ha internacionalizado la cumbia urbana, llega con su muy esperado álbum debut Positivo.

Una producción repleta de éxitos, Positivo recopila los nueve singles más recientes de Rombai y nos deleita con seis temas inéditos.

Este álbum es una fiesta de principio a fin, con 40 minutos de ritmos bailables, letra traviesa, y espíritu joven. Sus canciones forman parte de nuestras memorias más placenteros con amigos, en pareja, en la disco y en celebraciones. Y con las nuevas canciones, haremos más recuerdos al compás inconfundible de Rombai.

El lanzamiento de este álbum es muy significativo para Fer Vázquez, vocalista de Rombai, luego de sufrir un accidente de tránsito en Miami hace pocos días. “Siento que los problemas nos atormentan un poco y es difícil mantenerse con ánimos positivos. Me gustaría que mi música aporte su granito de arena a cambiar ese estado negativo que a veces nos quiere conquistar la bocha. Que coincidencia que yo quería dar este mensaje desde antes que me sucediera el accidente de auto que me está tocando superar. Más entendí que no existen coincidencias y que este mensaje es tanto para mi mismo como para ustedes. Una vez más entiendo lo importante de mantenerse positivo a pesar de la situación. Toda situación siempre se puede leer desde un lado lindo, aunque sea una mierda lo que se está viviendo. Vamo arriba wachines, a pelear la que sea. Les voy a compartir canciones que me erizan la piel y me hacen sentir diferentes emociones, espero que las disfruten mucho”.

Oriundo de Uruguay, Fer funge como autor o co-autor de todos los temas, su colaborador cercano Dime Lauro es productor de 12 de las 15 canciones.

Positivo incluye los mega-éxitos “Me Voy” y “2 Pa’ 2” que cuentan con 160 millones y 58 millones de reproducciones en YouTube, respectivamente.

Entre los otros éxitos recientes que se desprenden de Positivo se destacan “Japón”, “Te Va Doler”, “Te Extraño :(” y “Ganitas”.

Positivo también es un escaparate para muchos nuevos talentos argentinos quienes a través de sus colaboraciones con Rombai en este disco alcanzan la difusión global por primera vez. Además del antes mencionado “SI TÚ NO ESTÁS…”, Rombai hace mancuerna con el DJ y remixer Fer Palacio en su reciente sencillo “CACHONDAX”, y con el rapero tucumano John C en el reciente corte promocional “Reconócelo”. También hay colaboraciones inéditas, con el joven dúo Migrantes en “Ke tAL si NoS EsCApaMOs?”, con la cantante marplatense Karen Méndez en “DIFÍCIL”, y con el rapero G Sony en “No llOreS más PoR Él”.

Los fans de Rombai disfrutarán de canciones nuevas como “IMAGÍNATE”, “pELigRoSo” y la canción que nombre al disco, un tema muy personal escrito íntegramente por Fer.