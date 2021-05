Reunión virtual en Diputados. Foto: captura de pantalla.

Con la participación de docentes y especialistas en pedagogía, la comisión de Familias, Niñez y Juventudes realizó una reunión informativa sobre efectos de la pandemia en la niñez y juventudes y los desafíos post pandemia.

Gabriel Brener, licenciado en Ciencias de la Educación y Especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo (FLACSO), consideró: “es falsa la antinomia escuelas abiertas o cerradas: las escuelas nunca cierran, en todo caso asumen otra modalidad de enseñanza”.

En la misma línea, Gustavo Iaes, también licenciado en Ciencias de la Educación, resaltó la importancia del “encuadre” que le da la escuela a los niños y adolescentes.