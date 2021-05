"Milagro azul": la historia real que inspiró a la película de Netflix.

Netflix acaba de estrenar "Milagro azul", una producción mexicano-estadounidense, dirigida por Julio Quintana, que en cuestión de horas se convirtió en una de las películas más vistas de la Argentina en la plataforma de streaming. Y sin lugar a dudas, uno de los motivos que genera más expectativas, es que se trata de una historia real.

El escenario era desolador. En septiembre de 2014, el huracán Odile arrasó con todo y el Cabo San Lucas, un balneario en el extremo sur de la península de Baja California en México, fue una de las zonas más afectadas. Todo lo que habían logrado construir Omar (Jimmy González) y Becca (Fernando Urrejola) en Casa Hogar, un orfanato que alberga a niños y adolescentes, se desmoronó en cuestión de días y había que encontrar la manera de poder salir adelante, aunque significara salir en busca de un milagro.

Así fue como a un mes del desastre que casi los hace perder el hogar para siempre, Omar y tres de los chicos del hogar se embarcan en una aventura inesperada con el objetivo de juntar suficiente dinero como para saldar deudas y volver a poner en pie la institución. A pesar de entender poco y nada de pesca, con ayuda del empresario Wayne Bisbee (Bruce McGill), se inscribieron en uno de los torneos más prestigiosos del mundo, el Bisbee's Black and Blue. Y se unen a un capitán veterano Wade Malloy (Dennis Quaid), quien accede a participar junto a los huérfanos porque no tiene equipo, aunque la idea no lo termina de convencer, hará todo lo posible por pescar el marlín más grande y así llevarse el premio mayor.

Contra todo pronóstico, los tutores y los chicos de Casa Hogar lograron torcer su destino y volver a poner en pie el orfanato. Y su historia, tan increíble que no parece real, fue elegida para ser llevada a la pantalla por Quintana, quien también estuvo a cargo del guión junto a Chris Dowling, y logró conmover a los espectadores de todo el mundo. No solo porque se trata de un hecho real, sino porque la película aborda lo ocurrido sin caer en un drama constante y aportando notas de esperanza y optimismo que resultan cautivantes tanto para el público adulto como el infantil.

Por su parte, los administradores de Casa Hogar, aclararon que la película no representa ningún rédito económico para ellos, pero que esperan que ayude a concientizar sobre las dificultades que atraviesan instituciones de este tipo. "'Milagro azul' es una película emocionante y apropiado para familias, basada en una historia de Casa Hogar de 2014. Si bien no hay ningún beneficio financiero para Casa Hogar por esta película, tenemos la esperanza de que aumente la conciencia y la sensibilidad del trabajo de los Centros de Asistencia Social en México, la mayoría de los cuales, como el nuestro, operan como organizaciones de caridad sin financiamiento gubernamental. Esperamos que disfrutan de la película", manifestaron en un comunicado del hogar sigue funcionando y le da cobijo, comida y un lugar seguro para crecer a decenas de chicos y chicas.