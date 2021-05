Furor en Spotify con la música de "Friends" tras la reunión de los personajes

La icónica canción "I’ll Be There for You", de The Rembrandts, ha acumulado más de 137 millones de reproducciones en todo el mundo. El "Friends Reunion Special" se podrá ver en la Argentina el 29 de junio, cuando se lance en el país la plataforma de streaming HBO Max.