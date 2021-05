Horacio Rodríguez Larreta, foto captura

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que en la Ciudad de Buenos Aires el crecimiento de casos de Covid-19 "se detuvo" y "la curva se empezó a amesetar", por lo que anunció el fin del aislamiento estricto y el regreso a de las clases presenciales en jardines y primaria a partir del lunes.

El tema de las presencialidad en las aulas, al que el mandatario definió como la "máxima prioridad" para su administración, era uno de los anuncios que mayor expectativa había generado debido a las diferencias que mantiene la Ciudad con el Gobierno nacional sobre el tema.

"Dijimos que las escuelas iban a ser lo último en cerrar y lo primero en abrir y lo vamos a cumplir" destacó Rodríguez Larreta durante la conferencia de prensa que brindó en la sede del Gobierno porteño junto a los ministros de Educación, Soledad Acuña, y de Salud, Fernán Quirós, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

El mandatario porteño destacó que "de acuerdo a lo que establece el DNU nacional, las restricciones actuales continúan este fin de semana, pero a partir del lunes" se reanudará la actividad de comercios no esenciales, la atención en bares y restaurantes al aire libre con restricciones horarias y también las clases.

"Si bien pasaron solo siete días de las últimas medidas que tomamos y el impacto se ve a los 12 o 14 días, los datos también muestran que esta última semana cambió la tendencia", subrayó Rodríguez Larreta y señaló que "el aumento se detuvo, la curva se empezó a amesetar y se percibe una leve baja".

En este sentido, explicó que se produjo un descenso "de 2.600 a casi 2.400 y por tanto el R, la tasa de contagiosidad volvió a estar por debajo de 1, en un 0,97", al tiempo que indicó que "la ocupación de camas de terapia del sistema público está en 70%".

En base a esos datos, Rodríguez Larreta tomó la decisión de que "las escuelas vuelven a abrir sus puertas el lunes", pero aclaró: "Con los datos que mostré queda claro que es necesario seguir bajando la circulación".

Para cumplir ese objetivo, se dispuso que "los jardines maternales, preescolar y educación inicial retomarán la presencialidad total, todos los días, porque son los chicos que más lo necesitan la socialización", mientras que "en el nivel secundario, será mitad presencial y mitad virtual".

Ese modelo mixto regirá para 1er y 2do año, mientras que "el resto de los alumnos de tercero a quinto van a cursar de modo virtual" al igual que los niveles superiores, debido a que "los más grandes son los que tienen más autonomía para aprender y comunicarse en un entorno virtual".

Consultado sobre si prevé un nuevo conflicto con el Gobierno nacional por este tema, respondió que no porque la Ciudad transmitió "hace mucho tiempo la prioridad en la educación" y además precisó que "por supuesto todas las medidas han sido conversadas con el Gobierno nacional".

Además, Rodríguez Larreta señaló que en base a los datos epidemiológicos y del último DNU del presidente Alberto Fernández desde el lunes volverá a regir el esquema previo con "la circulación general restringida de 20:00 a 06:00, los bares y restaurantes vuelven a atender al aire libre hasta las 19:00 y después pueden seguir con delivery o retirando por el local".

También "los comercios no esenciales vuelven a abrir hasta las 19:00" y "vuelve la industria y la construcción", así como "los deportes hasta 10 personas sin contacto al aire libre".

"De ninguna manera esto quiere decir que sea momento de relajarnos, tenemos que cuidarnos más que nunca", remarcó el jefe de Gobierno al tiempo que advirtió: "Si la situación empeora vamos a tener que volver a tomar medidas más restrictivas".

En este sentido, subrayó: "Necesitamos una baja mucho más pronunciada, pero estamos confiados en que el esfuerzo que estamos haciendo va a dar resultado".

Respecto de la gestión de la pandemia, el mandatario señaló que seguirán "consolidando la estrategia" con eje en los testeos y la vacunación.

"Estamos vacunando tan rápido como el Gobierno nacional nos da las dosis, vacuna que entra se da enseguida. Ya vacunamos a todos los mayores de 60 que se anotaron; también a personas con situación de riesgo y a aquellos que tienen tareas estratégicas (seguridad, educación, comedores)", agregó.

