Chelsea festejando el título, Reuters.

Chelsea se consagró esta tarde por segunda vez en su historia campeón de la Liga de Campeones al superar por 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola, que si bien usó al argentino Sergio Agüero los últimos diez minutos, no pudo evitar una amarga despedida para el "Kun" en su última aparición con los "Ciudadanos", en la final que se disputó en Portugal y con más de 15 mil personas en las tribunas.



El zurdo Kai Havertz fue el autor del único tanto, a los 41 minutos del primer tiempo, luego de eludir al arquero Ederson y definir al arco vacío, tras recibir una gran asistencia de Mason Mount.

Manchester City vs Chelsea, Reuters.

Chelsea, dirigido por Thomas Tuchel, fue el amplio dominador táctico del partido en el estadio "do Dragao", porque presionó y ahogó al City, que no tuvo reacción colectiva ni individual. El argentino Sergio "Kun" Agüero, en su último encuentro con la camiseta de los "Ciudadanos", saltó desde el banco de los suplentes para los últimos diez minutos, pero no tuvo chances concretas de gol.

Chelsea vs. City, Reuters.

Así, el Chelsea, que tuvo como alternativa en sus trece partidos en la competencia al arquero argentino "Willy" Caballero, repitió la proeza de 2012, cuando se quedó con el título luego de vencer al Bayern Munich.