A veinte días de recibir el alta médica, luego de permanecer casi dos meses internado por un cuadro de coronavirus, Víctor Hugo Morales habló de las consecuencias que la enfermedad provocó en su organismo. "Esto es gravísimo, verdaderamente es devastador. Los pies no los puedo despegar del piso correctamente. Y hay secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado en función de mucho tiempo que estuve internado”, manifestó el reconocido relator en una entrevista radial.

Y destacó que se encuentra en un buen momento emocional: “Estoy bien de ánimo, en manos de personas que me están ayudando para recuperarme, confiado de que lo voy a poder hacer. Pero también resignado que a mí me tocó una de las cosas verdaderamente muy negativas de este tiempo que la saqué barata, porque estoy vivo y te lo estoy pudiendo contar”.

Además, explicó que siempre tuvo un buen estado de salud, pero en noviembre de 2020 tuvo un problema coronario del que se había recuperado favorablemente, pero tras contraer el virus, a fines de marzo, nota un gran deterioro. "En mi cuerpo yo siento que el covid es absolutamente devastador. Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del covid. Es decir, lo que el covid instaló en mí lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá. Pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa: cuando no aparecés con un ojo en compota rojo que no podés entender por qué, aparecés con un dolorcito de la próstata. Todo se ha debilitado”, explicó.

A principios de mayo, cuando terminó su internación en la clínica ALCLA, Morales reconoció que no fue consciente de la gravedad de su cuadro. "No supe que estaba tan grave, lo sabía mi familia y allegados muy directos, pero en el momento no me dijeron. Cuando los médicos dijeron la palabra intubar tomé conciencia de que la cosa era más complicada de lo que pensaba", relató.