Vecinos detuvieron a motochorros en Ramos Mejía

Un grupo de vecinos persiguió y atrapó a dos motochorros luego de que robaran un celular y dinero, en la esquina de las calles Bolívar y Rosales de Ramos Mejía.

Todo quedó filmado por cámaras de los vecinos y rápidamente el video se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver el momento en que los vecinos abordan a los delincuentes en moto y los arrojan al piso.

Los hombres de 21 y 26 años intentaron escapar subiéndose nuevamente al vehículo, pero llegaron más vecinos que los golpearon con cascos y patadas.

Incluso, desde un balcón, arrojaron una maceta a uno de los delincuentes. Al llegar la policía, los ladrones fueron detenidos en medio de gritos de los vecinos.