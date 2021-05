IMPSA, empresa mendocina accionada por el estado nacional.



En una nota para lanacion.com, el periodista Pablo Mannino explica cómo el estado nacional y la provincia de Mendoza rescataron a la metalúrgica Impsa ante el complejo momento económico mundial. Dada la situación el gobierno realizó la compra de acciones clase C por parte de ambos estados por US$20 millones.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el Gobierno de Mendoza decidieron capitalizar a la histórica firma con ese aporte millonario, lo que le permitirá a la compañía recomponer su capital de trabajo y volver a posicionarse como una firma de vanguardia en desarrollos tecnológicos.

El anuncio se realizó esta tarde de manera virtual, y fue comandado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez; el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló y el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández.

“Impsa es una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Debemos trabajar para que con profesionalismo podamos volver a colocar a Impsa en los principales mercados del mundo. Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. Industria es un desarrollo nacional posible con justicia social. Industria es Impsa. Hoy es un día feliz para este ministerio, el país recupera las capacidades productivas de Impsa y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”, expresó el funcionario nacional, quien aseguró que el presidente Alberto Fernández siguió de cerca todo el proceso.

En este sentido, a mediados de abril, todo el arco político mendocino decidió encolumnarse detrás de esta iniciativa dejando de lado, al menos en este proyecto, la tan mentada grieta. Así las cosas, aprobó en la Legislatura provincial esta transacción que pondrá a la provincia y a la Nación al frente de la composición accionaria de la compañía, que quedará conformada de la siguiente manera: el 63,7% de las acciones serán del Estado nacional, 21,2% del mendocino, 9,8% de acreedores y 5,3% quedarán en manos de la familia Pescarmona, fundadora de la firma.

Tras la capitalización, Suarez destacó lo que significa la compañía en materia de trabajo “para tantas empresas que giran en su entorno generando empleo indirecto y la importancia que tiene para el país estratégicamente”. Asimismo, el mandatario puso en valor la tarea conjunta del gobierno provincial y nacional “para poner en valor Impsa en estos tiempos tan difíciles, de tanta grieta”.

En cuanto a los montos, la provincia comprometió 5 millones de dólares, que serán prestados por la Casa Rosada, mientras que el Estado nacional depositará 15 millones de dólares.De esta manera, la ley autorizó al Ejecutivo local a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa, autorización que estaba condicionada a la efectiva participación del estado nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.

“Se trató de un proceso largo, que siempre tuvo como prioridad encontrar un camino que permita la continuidad de una empresa que tiene más de 720 empleados y genera trabajo a más de 100 pymes mendocinas”, indicaron desde el Ejecutivo nacional.

El Bice Fideicomisos, presidido por Jorge Tanús, en su carácter de Fiduciario del Fondep celebró el contrato de suscripción de acciones con IMPSA. “El presente contrato aporta al proceso de reactivación productiva con mirada federal delineado desde el ministerio de Desarrollo Productivo, conducido por el ministro Matías Kulfas. Con esta firma, seguimos avanzando en los objetivos del gobierno del presidente Alberto Fernández, para sostener la producción y el trabajo”, indicó Tanús.

Impsa es la histórica firma mendocina que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear. Según resaltan desde la empresa, desarrolla el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha, ejecutando los proyectos bajo modalidad llave en mano. Es la única compañía en América latina con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y eólica, destacaron desde la firma.

Fuente: Pablo Mannino para La Nación