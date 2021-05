Carla Vizzotti, ministra de Salud. Canal 26.

En horas de la mañana de este domingo 30 de mayo de 2021, Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, funcionaria del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa para evaluar el estado de situación en la Argentina por el avance de la segunda ola del coronavirus y la llegada de más dosis de vacunas para frenar el virus.

Pero de entre sus declaraciones, la que tal vez más ha llamado la atención fuero aquella referida a la organización de la Copa América 2021 en el país. Es que mientras el Gobierno avanza con medidas restrictivas y cierres, el fútbol se ha puesto por delante de las necesidades de la gente y el peligro ante el que se encuentra la salud de la población en general.

Y más: Vizzotti parece haberse desentendido de cualquier decisión que tenga que ver al respecto. Surge entonces la pregunta: ¿Cuál es el rol de la ministra de Salud en esta compleja coyuntura? Para muestra de sus polémicas declaraciones, basta un botón.

"No está 100% definido que se juegue (la Copa América) en la Argentina y se decidirá en los próximos días", dijo la funcionaria. Pero al mismo tiempo agregó: "Quienes deben tomar la decisión lo están analizando".

¿De esto se desprende que Vizzotti no está directamente involucrada en las medidas sanitarias que deben implementarse? Todo indicaría que sí. El presidente Alberto Fernández no da señales claras de querer frenar el torneo en la Argentina invadida por el Covid-19, la Conmebol avanza sin miramientos por su negocio, y con ese marco, Carla Vizzotti hace declaraciones ambiguas en conferencia de prensa.

Otro tema que pesa en el Gobierno Nacional, es la cuestión impositiva y el pago de impuestos. De hecho en una reciente reunión por el tema con dirigentes de la Conmebol, se encontraba presente Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP.

En este sentido, y con no muchas convicciones ni detalles, dijo Vizzotti que "estamos generando desde hace meses protocolos con otros ministerios un grupo muy importante de personas está trabajando con los protocolos".

Luego agregaba: "Se suman protocolos específicos en lo que significa a las concentraciones de jugadores, traslados, actividad de los periodistas y aglomeraciones de personas".

Declaraciones de Vizzotti por organización de la Copa América.

"La Copa América no está definida 100%, entiendo que los que deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. En el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulaciones con otros sectores, Interior, Migraciones, Transporte, ANAC, Defensa..., en relación a los controles", introdujo la ministra este domingo a la mañana en conferencia de prensa en Ezeiza a su regreso de una gira por México y Cuba.

"Un grupo muy importante de personas está trabajando hace tiempo en relación a los protocolos, que además de todas las medidas para ingresar al país y todas las recomendaciones que deben cumplir las personas que están en Argentina, por supuesto que se suman protocolos específicos. Ese trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América y la decisión final será en estos días", adelantó.

Por último, sentenció: "Esos trabajos se están realizando "como si se hiciera" la Copa América. Se definirá en los próximos días, para saber cuál será la conducta".

¿Así toma las decisiones sobre la salud de los argentinos la mismísima ministra de la cartera sanitaria? Las respuestas corren por su cuenta.