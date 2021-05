Sergio "Kun" Agüero le dijo adiós a los "Ciudaddanos". Foto: Twitter.

El delantero Sergio "Kun" Agüero se despidió este domingo del Manchester City con un mensaje que difundió en sus redes sociales en el cual manifestó estar "orgulloso haber vestido tantos años" la camiseta del elenco inglés el cual estará "siempre" en su "corazón".

"Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón", expresó Agüero en su cuenta de la red social Twitter y acompañó el posteo con dos imágenes, una de él con la camiseta del City en el hombro y otra de los simpatizantes del club de Inglaterra.

El sábado el futbolista argentino culminó su etapa en el equipo conducido por Joseph Guardiola, el cual no fue el mejor cierre debido a que el conjunto inglés perdió frente al Chelsea por 1 a 0 en la final de la Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Agüero ya partió rumbo a Barcelona para sellar su vínculo por dos años con el conjunto donde juega su amigo y compatriota Lionel Messi, tras lo cual emprenderá viaje hacia la Argentina para sumarse a la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Según informaron los medios de España, el delantero estará a disposición de los servicios médicos del Barcelona a primera hora del lunes y, una vez se haya sometido a la revisión, viajará a Buenos Aires para concentrarse con el equipo nacional que se prepara para los partidos frente a Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 y la Copa América 2021.

En tanto, se indicó que Agüero aprovechará su presencia en Barcelona para firmar su compromiso con la entidad del Camp Nou, aplazando la presentación, que se llevaría a cabo una vez finalizada la Copa América, que bajará el telón el 10 de julio en Buenos Aires.

Agüero le dijo adiós a una larga etapa en la Premier League, en la que recaló la temporada 2011-12 procedente del Atlético de Madrid y regresa a España para ser parte del conjunto catalán que capitanea Messi.

Mirá el posteo del "Kun" en Twitter:

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2