Obras en el municipio de Merlo. Intendencia Gustavo Menéndez.

El Municipio de Merlo, en la Provincia de Buenos Aires, sigue generando obras que benefician directamente a la gente.

Con este marco, este sábado 29 de mayo, Gustavo Menéndez, intendente del distrito, estuvo presente en la zona de San Antonio de Padua para seguir en primera persona y de cerca, las obras que permitieron el emplazamiento de un importante puente peatonal sobre las vías del ferrocarril.

El mandatario comunal presenció el cumplimiento de la tercera etapa de los importantes trabajos realizados, que consistió en la unión del mencionado paso de peatones sobre las vías.

Las tareas son parte de un programa integral del Municipio de Merlo, con la finalidad de facilitar la vida de las miles y miles de familias que viven en la zona.

El intendente Gustavo Menéndez se apersonó, tal como lo hace habitualmente en lo que hace a la concreción de grandes obras publicas, e invitó a los vecinos a ser testigos de los avances de los trabajos mediante un video institucional.

Mirá el video de las nuevas obras en el municipio: