De acuerdo con el sondeo, el metro cuadrado tiene un costo de US$ 3.584 en Santiago de Chile, US$ 2.878 en Montevideo y US$ 2.721 en Buenos Aires. Del estudio, elaborado junto con el sitio Zona Prop, se desprende que los precios cayeron desde septiembre del año pasado un 4,4% en dólares y 14,2% en pesos ajustados en función de la evolución del costo de vida.