El narcotraficante Javier "El Rengo" Pacheco detenido en su mansión de San Martín.

El narcotraficante Javier “El Rengo” Pacheco fue detenido en el marco de una causa en la que se lo acusa del crimen de una chica en el año 2009.

Tiene un frondoso y peligroso prontuario y disputaba desde hace años el control de la villa 9 de Julio tras la prisión de Miguel ʻMamelucoʼ Villalba. Pacheco fue detenido en su mansión de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, donde ostentaba una vida de lujos, entre autos de alta gama y recuerdos de viajes alrededor del mundo.

Pacheco aparece como heredero del clan Villalba. Lo acusan también de tener relación con distintas muertes en el Mercado Central, escenario de violentas disputas, ajustes de cuentas o represalias, dado que el espacio es utilizado como albergue de negocios ilícitos.

Casa de Javier "El Rengo" Pacheco, detenido en San Martín.

Noticias relacionadas

Dada la magnitud del operativo, estuvo al frente la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en colaboración con Drogas Ilícitas y otras áreas de la fuerza.