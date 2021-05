Copa de la Liga Profesional, Boca vs. Racing. Foto: Twitter Boca Juniors.

Racing y Boca, que vienen de lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, se enfrentan en San Juan buscando arribar a la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y el ganador jugará luego con Independiente o con Colón, que se medirán en la otra semifinal del certamen argentino.

Empatan 0 a 0.

En el primer tiempo hasta el momento hubo pocs situaciones de gol para ambos. Racing probó un poco más y Boca casi no llega al arco.

El encuentro comenzó a las 15.00 en el estadio San Juan Del Bicentenario, con el arbitraje de Darío Herrera, asistido por los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, y televisado en directo por TNT Sports y Fox Premium por Telecentro.

Racing viene de golear a Rentistas de Uruguay por 3 a 0 y clasificarse en el primer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores y previamente venció por penales a Vélez en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador Juan Antonio Pizzi no tendrá disponibles al arquero Gabriel Arias y al futbolista Eugenio Mena debido a que ambos se encuentran con la Selección de Chile que jugará las Eliminatorias Sudamericanas.

Pizzi decidió que Gastón Gómez ocupará el lugar de Arias en el arco, mientras que Lucas Orban le ganaría la pulseada al juvenil Ignacio Galván para ocupar el lateral izquierdo de la defensa.

Además sería de la partida Iván Pillud porque Juan Cáceres se estuvo entrenando de manera diferenciada tras sufrir una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha y llegaría con lo justo, mientras que Aníbal Moreno sería el reemplazante de Mauricio Martínez, quien fue expulsado frente a Vélez.

Boca viene de ganarle a The Strongest por 3 a 0 y lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que anteriormente eliminó por penales a River en los cuartos de final del campeonato argentino.

El técnico Miguel Ángel Russo tendrá disponible al mediocampista Edwin Cardona, quien, si bien fue citado para la Selección de Colombia, la convocatoria no es para las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Catar 2022 sino que la misma es para la Copa América.

El futbolista colombiano estará desde el arranque, pero el que no podrá participar del partido es Agustín Almendra debido a que sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y tendrá al menos dos semanas de recuperación.

Si bien aún no lo confirmó, Russo podría colocar a Julio Buffarini por Almendra, por lo cual Nicolás Capaldo pasaría al mediocampo, aunque también tiene la opción de poner a Jorman Campuzano que fue el que lo reemplazó a Almendra cuando salió lesionado en el encuentro frente a The Strongest.

Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orban; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.





Boca: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo o Julio Buffarini, Nicolás Capaldo o Jorman Campuzano, Alan Varela, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.