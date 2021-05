Sergio "Kun" Agüero en Barcelona. Foto: Prensa FC. Barcelona.

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero se realizó este lunes un chequeo médico en Barcelona, antes de viajar a la Argentina para sumarse a la Selección, tras el anuncio oficial de su fichaje con el conjunto catalán, anunciado luego de la renovación de su amigo Lionel Messi.

Agüero arribó el domingo por la noche a la ciudad española y, antes del mediodía europeo, dejó el hotel de la Ciudad Condal para dirigirse a un centro médico, pero no para pasar la pertinente revisión médica a su fichaje por el blaugrana, sino una de seguimiento de su rodilla izquierda, de la que fue operado hace justo un año por el doctor Ramon Cugat.

Es cierto igual que el "Kun" ya tiene todo acordado de palabra con la dirigencia del Barcelona para firmar un contrato por dos temporadas, algo que se hará efectivo una vez que se conozca si Leo Messi continúa en el club azulgrana, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

Incluso, el delantero surgido de Independiente aprovechará su presencia este lunes en Barcelona, para dar el visto bueno junto a su novia Sofía Calzetti a la casa que le reservaron en la zona del Garraf.

Según medios españoles, el "Kun" y su representante le dieron dos semanas de plazo al club catalán para que pueda concretarse todo, porque tienen en lista de espera a otros equipos de la Premier League y la Juventus de Italia luego de su salida del Manchester City.

Tras su visita relámpago a Barcelona, Agüero llegará este martes a la concentración de la Selección argentina en el predio de Ezeiza, donde está descartado para el duelo de éste jueves ante Chile en Santiago del Estero debido a los pasos sanitarios que debe cumplir, mientras que sí estará a disposición para el próximo martes a Colombia en Barranquilla.