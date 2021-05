Silvio Romero y Luis Miguel Rodríguez capitanes de Independiente y de Colón.

Independiente y Colón de Santa Fe buscarán hoy un triunfo que les permita llegar a la final de la Copa de la Liga Profesional cuando se enfrenten en San Juan y el vencedor jugará en la instancia definitiva con Racing o con Boca.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.00 en el estadio San Juan Del Bicentenario, será controlado por el arbitro Diego Abal, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Cristian Navarro y Miguel Savorani, e irá televisado en directo por Telecentro.

Independiente dejó en el camino a Estudiantes de La Plata al vencerlo por penales en el certamen argentino tras lo cual se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana al ganarle a Guabirá de Bolivia por 1 a 0 por el Grupo B.

El técnico Julio César Falcioni no podrá contar con el defensor Thomas Ortega debido a que fue expulsado frente al equipo platense y en su lugar colocará a Lucas Rodríguez, en la que sería la única variante.

En tanto, aguardará por el mediocampista Domingo Blanco, quien se entrenó de manera diferenciada por sufrir una sobrecarga muscular, pero se estima que llegará en buenas condiciones.

Colón de Santa Fe viene de eliminar a Talleres de Córdoba en la tanda de penales tras igualar 1 a 1 en los noventa minutos del partido válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador Eduardo Domínguez no tendrá disponible al defensor Paolo Goltz, quien se estaba estaba recuperado de un desgarro en el recto femoral de la pierna derecha y en las últimas horas se confirmó que padece una distensión en el sóleo de la pierna izquierda.

A la baja de Goltz se le suma la de Bruno Bianchi, quien no podrá ser de la partida por sufrir una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, el mismo lugar donde meses atrás tuvo un desgarro.

El que se asoma para reemplazarlo es Lucas Acevedo quien no pudo disputar ningún minuto en el torneo, mientras que Domínguez realizará otras dos variantes con el ingreso de Facundo Mura por el suspendido Eric Meza (fue expulsado frente a Talleres) y el regreso de Nicolás Leguizamón en lugar del colombiano Wilson Morelo, en un cambio táctico.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Gonzalo Asís, Lucas Romero, Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Alan Velasco. DT: Julio César Falcioni.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Rafael Delgado; Facundo Mura, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Piovi; Luis Miguel Rodríguez, Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.