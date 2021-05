Sergio Berni, ministro de Salud bonaerense. Foto: NA.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, remarcó que esta semana se comenzarán a ver los resultados del último aislamiento estricto y consideró "sensato" que la Copa América no se realice en la Argentina.

"No es gratis el esfuerzo que están haciendo los bonaerenses y los argentinos. Me parece una medida sensata suspender la Copa América en la Argentina. No deberían hacerla en Sudamérica", manifestó Berni al hablar de la decisión de la Conmebol de no realizar el certamen en el país. Respecto a los resultados del aislamiento, Berni manifestó que "cualquier medida restrictiva, del índole que sea, siempre beneficia en el resultado esperado".

"Esta semana tenemos que ver si el esfuerzo de la semana anterior tiene resultados contundentes. Con resultados contundentes no me refiero exclusivamente al número de contagios diarios sino también a la ocupación de camas de terapia intensiva, ya que el sistema está totalmente colapsado o a punto de colapsar en muchos casos", indicó en declaraciones radiales. En tanto, sostuvo que es necesario darle "un poco de oxígeno al sistema sanitario porque está en un período de estrés muy importante que también repercute en los resultados".

Noticias relacionadas

"Tenemos que bajar los contagios porque estamos con una carga viral muy importante", subrayó. Asimismo, señaló que con la llegada de las nuevas cepas de coronavirus lo que se está viendo es que éstas "tienen un período de réplica en las células del ser humano".

"Lo que el virus original tardaba una semana, éste tarda menos de un día", afirmó.