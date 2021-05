Violencia y muerte en Rosario. Foto: MiradorDigital.

Un hombre y un joven murieron, mientras que un tercero resultó gravemente herido tras ser atacados a balazos cuando jugaban al fútbol en una plaza del barrio 7 de septiembre, en la ciudad de Rosario. Los agresores, que dispararon desde un auto, se encontraban prófugos y eran intensamente buscados por la Policía.

El incidente ocurrió ayer en Martínez de Estrada al 7.800 cuando las víctimas fueron interceptadas por al menos tres individuos que se movilizaban en un auto de color blanco. Los tres hombres, vecinos del lugar y sin antecedentes emparentados con hechos violentos, fueron alcanzados por disparos realizados a mansalva mientras disputaban un picado de fútbol.

Uno de los baleados, llamado Ezequiel Canteros, de 37 años, murió en el lugar, mientras que los otros dos, de 31 y 23 años, fueron llevados al Hospital de Emergencias de Clemente Álvarez (HECA). El joven de 23, llamado Lautaro Gómez, murió en la mañana de este lunes, mientras que el otro lesionado se encontraba internado en grave estado con heridas en el cuello y la pierna derecha.

Por el momento no se había establecido las causas del cruento ataque, aunque por los características no se descartaba que los asesinos hayan actuado por error. El "doble" crimen sumó la víctima fatal número 99 de hechos violentos en Rosario y su área de influencia en lo que va de 2021. El tío de Lautaro Gómez expresó, en declaraciones publicadas por Rosario 3, que los baleados "eran tres laburantes" y que "capaz" el ataque no era dirigido hacia ellos.

"Esto es una desgracia. Da mucha impotencia. Tengo una bronca bárbara. Que esto se corte, no se puede seguir así", sostuvo el hombre, que contó que el joven "estaba a punto de ser papá. " A la pareja le quedan dos meses de embarazo. No tengo palabras, quedé hecho mierda", se lamentó. Tras la balacera, se produjeron momentos de tensión en el barrio y se vivieron momentos de tensión entre vecinos y policías.