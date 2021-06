Susana Giménez y su perra Rita, Instagram @gimenezsuok

Susana Giménez anunció en su Instagram que va a ser “abuela” de cuatro cachorritos. La conductora contó que su perra Rita quedó embarazada después de un “casamiento” muy particular.

En el video, la diva recordó una vieja publicación de Instagram en la que se había mostrado entusiasmada por el noviazgo de su mascota. “Se acuerdan que un día les dije que Rita tiene un novio que se llama Beto y se iban a casar. Bueno, se casaron y ella está embarazada”, recordó.

Tras el anuncio, Su llamó a la perrita para que apareciera frente a la cámara. “Tengo acá una galletita para que venga y muestre su embarazo.... ¡Rita vení! Está famélica... come todo el día”, dijo entre risas. Y añadió, mientras intentaba que Rita le hiciera caso: “¡Te quiero! Vas a tener cachorros”.

Cuando finalmente consiguió tener a su mascota junto a ella, dio algunos detalles desopilantes del “casamiento”. “Es algo que les escondí y ahora les voy a contar. No creí que pudiera quedar embarazada porque estaban pegados y se cayeron abotonados desde el primer piso. La perra gritaba y gritaba”, explicó.

Luego, completó la anécdota: “Yo estaba abajo leyendo y voy al pie de la escalera. Ahí los veo pegados. Le habrá dolido, pobre... yo dije ‘no quedó (embarazada)’. Y quedó. Fue la primera vez, los dos eran primerizos”.

Para evitar que arruine sus preciados sofás, le compró una insólita tanga negra. “Le estamos poniendo la bikini. Es una tanga para que no manche nada, además se va a casar”, explicó la rubia en un video que compartió en sus redes, donde además aparece Beto, el enamorado de Rita.

En abril del año pasado, Giménez fue duramente criticada por comprar a Rita y devolverla al criadero a los pocos días. Todos creyeron que se había arrepentido, pero la historia no era así. “Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá pero le gustaban mis brazos, me volvía loca”, sostuvo en aquel entonces.