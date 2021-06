Hinchas con festejo polémico, NA.

Un numeroso grupo de hinchas de Colón celebraron en Santa Fe hasta entrada la madrugada de este martes la clasificación de su equipo a la final de la Copa de la Liga Profesional, pese a las restricciones vigentes y sin cuidados sanitarios respecto de la pandemia de coronavirus.

La movilización masiva de los simpatizantes por distintas calles de la capital santafesina dejó también algunos incidentes, de los que no hubo reportes de detenidos por parte de la Policía.

Los festejos se llevaron a cabo sin distancia social y en horario de restricción de la circulación, justo en el día que la ciudad de Santa Fe tuvo récord de casos en coronavirus, con 478.

Los automóviles con banderas inundaron la ciudad, pero el peor panorama fueron las reuniones de hinchas, sin distancia social y en muchos casos sin el uso de barbijos.

Colón de Santa Fe jugará la segunda final de su historia -perdió la Copa Sudamericana en 2019- y el viernes ante Racing tendrá la chance de ser campeón por primera vez en Primera División.