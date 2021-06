Documento del F.B.I. sobre llegada de Adolf Hitler a Argentina y su aspecto físico.

Desde el mes de julio de 1945, a tres meses desde el desastroso final de la Segunda Guerra Mundial para la Alemania nazi, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña se embarcaron en una cruzada -secreta y confidencial- tras el objetivo de seguir los pasos del Führer Adolf Hitler. Pese al relato de la historia oficial, que insistió desde un principio con la versión del suicidio cometido por el tirano derrotado en el bunker subterráneo de la Cancillería en Berlín, la información que se manejaba tras bambalinas mostraba otra realidad y daba cuenta de su supervivencia y posterior escape.

Todo encajaba en el marco de un plan orquestado entre los nazis y las potencias ganadoras en la antesala de lo que -luego- se conocería como la "Guerra Fría" y su lucha sin cuartel ante el avance del comunismo. Frente a ese complejo escenario geopolítico mundial de los días por venir, la idea de mantener vivo a Hitler, sano y salvo con la perspectiva de una eventual futura contraofensiva contra los "Rojos", le caía como anillo al dedo a los Aliados y -pese a las negativas- así se procedió.

Pero los centenares de páginas de documentos (inmediatamente clasificados y puestos bajo siete llaves) a cargo de la Oficina de Servicios Estratégicos (Office of Strategic Services, O.S.S.), antecesora formal de la C.I.A.; y el Bureau Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, F.B.I.), no estaban destinados a perseguir y detener al Líder nazi transformado en el más cotizado fugitivo, sino que por el contrario, el objetivo era el de tenerlo perfectamente ubicado y monitorear sus movimientos para protegerlo.

Entre los tantos papers redactados (más de 800 páginas) uno se ha destacado en especial, porque no solo aportó fechas y horarios del arribo de Hitler a la Argentina, sino que además -y esto es lo más destacado del documento- dio detalles de su renovado aspecto físico al momento de llegar junto a su séquito personal en submarino. Se trata de un memorandum interno del F.B.I., redactado el 14 de agosto de 1945 por un agente de campo del Bureau en Los Angeles (su identidad fue preservada con las iniciales R.G.H.) y enviado directamente a John Edgar Hoover, director del organismo investigativo estadounidense.

Este documento contenía datos aportados por un informante durante un encuentro mantenido con el agente. El "soplón" aseguraba ser uno de los cuatro hombres que recibieron a Hitler y su gente tras su llegada a la Argentina en un convoy de submarinos furtivos. El paper es sorprendente y revelador, y decía en uno de sus párrafos: "El primer submarino emergió aproximadamente a las 11 de la noche*, y el segundo casi dos horas después. Se sabe que Hitler estaba a bordo con dos mujeres, un médico y varios otros hombres que en total contabilizaban 50 en total. Caballos ensillados esperaban al grupo y cuando amaneció comenzaron un viaje de un día hacias las estribaciones del sur de Los Andes, y al anochecer llegaron al rancho donde Hitler y su grupo se esconden. Según (nombre tachado en el paper), este asunto fue arreglado por seis altos oficiales argentinos ya en 1944 y se informa que si Hitler es detenido, se revelarán sus nombres".

Hacia el tramo final del documento, podía leerse tal vez el dato más interesante. Allí se dice -entre otras cosas- que "Hitler se afeitó el bigote y tiene una larga cicatríz sobre su labio superior" (En otros papers se agrega que también llevaba su cabello rapado).

La información contenida en estos informes, permite reconstruir perfectamente el aspecto físico de Adolf Hitler tras llegar a la Argentina, y aquí -mediante una recreación digital- lo presenta en exclusiva Diario26.com.

*En posteriores documentos del F.B.I. se estima que la fecha de llegada fue la del 28 de junio de 1945.

