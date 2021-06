Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: NA.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha manifestado este martes que, en caso de depender de una decisión suya, "habrá Copa América" en aquel país y minimizó los cuestionamientos de la oposición al remarcar que "es el mismo protocolo" que el de la Copa Libertadores.

"Sí es por mí, habrá Copa América en Brasil. Todos mis ministros, incluyendo al de Salud, están de acuerdo en que se juegue el torneo", sostuvo Bolsonaro en declaraciones a la prensa, pese a la fuerte campaña de varios sectores que criticaron la elección de la Conmebol.

"Conversé con la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y todos los ministros sobre la Copa América. Se está jugando la Libertadores, la Sudamericana, la eliminatoria de la Copa del Mundo, tenemos un partido contra Ecuador el viernes. Nadie dice nada, no tienen problemas con todos esos partidos que ya se están jugando, ¿Por qué quieren condenar la realización de la Copa América?", agregó.

Noticias relacionadas

En la misma línea, el mandatario brasileño continuó: "Esta es la presión de la prensa llamada Globo, porque la transmisión será de SBT. Por eso están en contra, el protocolo es el mismo de la Libertadores, la Sudamericana y las eliminatorias. ¿Voy a parar la Copa Libertadores, entonces? La Copa América se va a jugar". Este lunes, el ministro de la Presidencia de Brasil, Luiz Eduardo Ramos, puso en duda la realización del certamen continental.

"No hay nada seguro, quiero decirlo de forma bien clara. Estamos en medio del proceso, pero no eludiremos una demanda, si podemos atenderla", manifestó Ramos. Lo que Brasil puso como condición es que no haya público en los estadios y la vacunación previa de todas las selecciones participantes.

"Es importante destacar que ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por el momento, son diez equipos como máximo, divididos en dos grupos y 65 personas por cada delegación, todos vacunados", enfatizó el ministro.