Jorge Giacobbe

El analista político Jorge Giacobbe despidió hoy a su padre y fundador de la consultora Giacobbe & Asociados con la publicación de una carta homenaje en la que agradece a él y al equipo médico que lo atendió durante los últimos días.

En su cuenta de Twitter, Giacobbe hijo publicó una carta titulada "Gracias, viejo" con su firma y el sello de la famosa consultora de opinión pública, donde expresó: "Además de mi padre fuiste mi compañero, mi amigo, socio, formador, compinche y referencia".

"De los dolores profundos pero imaginables de la vida, me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida", manifestó el analista político.

Giacobbe expresó agradecimiento para su padre y destacó: "Fuiste generoso en enseñarme muchas cosas con tus virtudes, y más generoso todavía en enseñarme otras tantas con tus carencias".

El consultor también agradeció "a los que participaron de su historia, a las personas que lo amaron y lo cuidaron" y "a los que caminaron a su lado en distintos momentos de la vida".

Jorge Giacobbe padre se inició en la actividad de consultoría en 1992 y presidía Giacobbe & Asociados Opinión Pública S.A. desde el año 2000.