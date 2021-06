Trofeo de la Copa América, EFE

Luego de horas de incertidumbre y polémica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó esta tarde la aprobación por parte de su Ministerio de Salud para organizar la Copa América 2021, luego de la baja de Colombia y Argentina como sedes.

En ese sentido, Bolsonaro informó que están comprometidas las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás para recibir partidos, mientras que podría sumarse Florianópolis en las próximas horas.

"Estamos en condiciones de realizar la Copa América con los mismos protocolos que se utilizan para los partidos internacionales de clubes", explicó Bolsonaro, en conferencia de prensa.

En el mismo sentido se expresó el ministro en jefe de la Casa Civil de la presidencia, Luiz Ramos, quien detalló que Brasil "no podía darle la espalda a un torneo tradicional como éste".

