Claudia Fontán cometió un grave error en la cocina de "MasterChef Celebrity".

Más allá de que en "MasterChef Celebrity" no participan personas que aspiran a convertirse en cocineros, como en otras ediciones del certamen, hay ciertas reglas que todos deben respetar: las propias de la competencia, el cuidado de las materias primas con las que van a trabajar y la higiene. Y Claudia Fontán, quien además de su carrera como actriz tiene un recorrido vinculado a la gastronomía, cometió un error imperdonable.

El desafío consistía en preparar una tarta banoffee, que consta de una base de galletitas de chocolate, relleno de caramelo con banana y crema. Y si bien la "Gunda" venía bastante encaminada en su preparación, a la hora de empezar a darle forma a su postre, apoyó mal uno de los contenedores y tiró el caramelo al piso. Desesperada, comenzó a juntarlo con las manos para poder usarlo, pero su actitud no pasó desapercibida para los jurados ni para sus compañeros, quienes le aconsejaron que no utilizara nada que se hubiera caído al suelo.

Por eso, a la hora de presentar su postre ante Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, el último se negó a probarlo. "¿'Gunda' vos estás segura que el toffee que levantaste del piso no lo volviste a poner en el contenedor?", preguntó el pastelero. "No, si no lo tendría... Había puesto parte en la torta y después junté lo que había quedado pegada en la fuente, con una espátula, y después lo que quedó en la olla. No te voy a mentir", contestó la actriz. Y se justificó: “Entré en un ataque. Tenía la sensación de querer juntarlo, entré en un ataque pero no se puede. No le voy a poner algo del piso, por eso me da cosa que no me crea".

Mientras que Martitegui le dio una cruda devolución: “En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato... Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Entonces, ojalá que no sea cierto, pero no solo hay que ser sino parecer. Si se te cae algo al piso, no lo levantes y seguí trabajando como tenés que trabajar”.

La participante le pidió perdón al jurado, aseguró que estaba avergonzada y volvió a su isla sin recibir ni una mínima sanción por lo que había hecho, motivo por el que las redes sociales estallaron en su contra. Sobre todo, porque han sido mucho más severos con otros participantes que cometieron fallas menores.