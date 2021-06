Ricardo Gareca, NA.

El argentino Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de Perú que es vigente subcampeona de la Copa América, criticó a la autoridades de la Conmebol por repetir la sede del máximo torneo del continente en Brasil, algo que no le parece "justo".

"Lo que me interesa es que haya seriedad (por realización de la Copa América). Yo creo que todo Sudamérica está con problemas. No creo que haya un país en Sudamérica que no tenga inconvenientes respecto a la pandemia. No me parece que la Copa América se desarrolle en el país donde se jugó anteriormente, no tanto por la pandemia. La pandemia está en todos lados", sostuvo Gareca.

El "Tigre", que llevó a Perú al último Mundial de Rusia 2018, agregó: "Llegado el momento cuando toque la Copa América, vamos a encararla con la seriedad del caso. Pero ahora nos preocupa las Eliminatorias. Lo de la Copa América no lo veo como algo realmente planificado o que nos merezcamos los sudamericanos".

El argentino brindó una conferencia de prensa previo al duelo clave frente a Colombia, para reencauzar su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Consideramos estas dos fechas muy importantes, pero no creo que sean definitivas. Es necesario una recuperación. Es necesario que la selección no solo mejore rendimientos, sino consiga resultados. Cuando pasó lo que pasó en la otra Eliminatorias, hubo oportunidades de ir viendo, pero hoy se comprime el fixture de tal manera que es necesario tener una recuperación en cuento a resultados. Esto ya lo hemos vivido. Y cuando uno vive una situación, ya sabe de qué se trata. Y lo que para muchos es una duda, para nosotros es una fortaleza", explicó.