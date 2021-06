Guido Kaczka se convirtió en papá por cuarta vez.

En la mañana del miércoles 2 de junio, Guido Kaczka se convirtió en papá por cuarta vez. Soledad Rodríguez, su mujer desde hace diez años, dio a luz a Eliseo, el tercer hijo del matrimonio. "Estaba muy ansioso por esta llegada", detalló en "Los ángeles de la mañana" Mariana Brey, quien suele participar en los desafíos de "Bienvenidos a bordo" y señaló que el conductor se tomará un día libre de sus compromisos laborales, pero que igualmente se lo verá en la pantalla de eltrece porque grabó varios programas por adelantado.

Romeo, el primer hijo del animador junto a Florencia Bertotti, su primera esposa, nació en 2008. Y tras su divorcio de la actriz, en 2011 conoció a Soledad, quien trabajaba en una empresa multinacional y ya se había recibido de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, en un after office y desde entonces no se separaron.

"Yo la conocí en un after office, adonde van todos después de trabajar en la empresa. Yo no fui después de la empresa, no estaba haciendo nada. Estábamos con amigos y al momento de irnos, dijimos 'nosotros las alcanzamos'. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije 'vos te sentás acá'. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella", reveló Kaczka en su programa.

Y detalló: "Cuando llegamos al departamento de ella, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular y pensé 'mirá si no es el número'. Nos quedamos charlando y apreté el verde de llamar, el send. Eran las 2:30 de la mañana. Se puso a buscar en la cartera, atiende y yo me pongo de costado y le digo ‘me encantó conocerte’”.

La buena relación entre la mujer y Romeo fue clave para que Guido se animara a avanzar en su romance y formar una familia ensamblada. Así, en 2014 la pareja celebró el nacimiento de Benjamín (8), su primer hijo en común, y en 2017, el de Helena (4). Y un año más tarde formalizaron su relación con n casamiento y celebraron junto a 200 invitados en el Hotel Alvear.