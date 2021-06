Uno de los shoppings icónicos en Buenos Aires cerrado por pandemia.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) pidió al Gobierno el regreso a la actividad de los shoppings ante la proximidad del Día del Padre, al argumentar que es una "fecha de mucha venta" y se corre el riesgo tanto de acumular stocks como de generar problemas en las cadenas de pago.

Hasta el momento, tanto los locales de los centros comerciales, como cines y patios de comida se encuentran cerrados sin fecha para volver a abrir. En ese escenario, la gerente general de CIAI, Alicia Hernández, evaluó: "El tercer domingo de junio para la industria de la indumentaria y, en especial, para los que trabajan en la parte masculina, es un día importante porque después, en años normales, empiezan las liquidaciones. Es como el cierre de la temporada del invierno".

"Los protocolos de los shoppings son muy estrictos", insistió y manifestó: "Es fundamental poder abrir porque nos vamos quedar con stocks acumulados". De ese modo, remarcó: "Habitualmente, a mediados de agosto estamos en algunos lugares con ropa de verano. El Día del Padre es de mucha venta". Según aseguró la titular de la cámara, el temor es que "suceda lo del año pasado con el Día de la Madre", cuando los shoppings abrieron cerca de la fecha y se perdieron días de ventas.

Este año, además, se encuentra la posibilidad de que en caso de abrir los centros comerciales para el tercer domingo de junio, se mantengan los cierres durante los fines de semana, lo cual complicaría la situación del sector comercial. "Casi desde que se empezó a cerrar en abril estamos planteando esto porque nos veíamos venir este tema", enfatizó Hernández, quien destacó el diálogo tanto con el Gobierno nacional, como provincial y porteño.

Afirmó que la Ciudad "prometió estudiar el tema, pero hasta ahora no hubo ninguna respuesta". "Ahora se están cortando los pedidos hacia adentro de los talleres de confección", advirtió y señaló que "se está pidiendo que no terminen las prendas porque no tienen cómo venderlas". En ese sentido, estimó que en los próximos días "va a haber rechazo de cheques" y apuntó: "Este año hay muy poca ayuda del Gobierno. No tenemos ATP como en 2020 y eso va a influir en la cadena".

"El consumidor ve el local, pero hay una cadena detrás. Después de cuatro años muy duros con la competencia por lo importado, nos estábamos recuperando", subrayó. Según los últimos datos del INDEC, en los shoppings, las ventas por artículos registraron durante marzo una suba del 59,7%, la primera variación positiva desde el comienzo de la crisis sanitaria, dado que en marzo de 2020 ya impactaba el coronavirus. A precios corrientes, al incorporar el impacto de la inflación, las ventas en los centros de compras alcanzaron los $20.785 millones, lo que representa un incremento del 162,9% respecto de marzo del 2020.

En tanto, Hernández garantizó que si los centros comerciales regresaran, se podría disponer de "transporte privado", al tiempo que resaltó: "El shopping no contagia".