Durante la madrugada de este jueves falleció Agustina Fontenla, la exparticipante de Bake Off Argentina que se había contagiado de coronavirus semanas atrás. La triste noticia fue confirmada por su familia.

Desde la casa velatoria emitieron un comunicado para todos que relata: “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”, escribieron.

Agustina se encontraba en estado crítica en la Clínica Viedma, en Río Negro. En las últimas horas su estado de salud había desmejorado y los médicos decidieron intubarla pero su situación no mejoró en las últimas horas.

Agustina era abogada y si bien no se consagró en el ciclo conducido por Paula Chaves en la pantalla de Telefe, demostró con amor su pasión por la cocina. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, reconoció en una de sus últimas apariciones antes de ser eliminada.

Tras el reality, Agustina lanzó un emprendimiento llamado “Arte y azúcar”, dedicado a la preparación de tortas, cupcakes y diferentes preparaciones de pastelería. Varios de sus excompañeros del reality de pastelería quedaron en shock cuando se enteraron de que estaba hospitalizada.