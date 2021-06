Juez Rodolfo Mingarini. Foto: El Litoral.

La sociedad de la provincia de Santa Fe y la Argentina toda, no sale del estupor provocado por la decisión de un juez de esa provincia, que expone crudamente lo difícil que resulta a las víctimas de abusos sexuales y violencia, poder defenderse y encontrar favorable respuesta de la Justicia.

Se trata del juez Rodolfo Mingarini, un magistrado santafesino que dejó en libertad, con medidas restrictivas, a un hombre previamente denunciado por un caso de violación. Los argumentos del juez resultan indignantes en los tiempos que corren. El magistrado en cuestión dijo que no entendía cómo el agresor tuvo tiempo de ponerse un preservativo al momento del ataque, al mismo tiempo que sostuvo que “no hay discusión del acceso carnal”.

Tras el polémico fallo de parte del juez, como era de esperarse, la víctima de la violación denunciada informó a la Fiscalía que teme por su seguridad y su vida.

Todo comenzó en el mes de abril del corriente año 2021, cuando una mujer llegó a denunciar que un albañil entró a su casa y abusó sexualmente de ella. Ante la Policía local, dijo la víctima en su declaración: “Me violaron”. Del informe psicológico que le realizó una profesional de la salud mental, presentado en la audiencia de medidas cautelares por la fiscalía, se desprende que “la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que además a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”.

Por otro lado, el estudio médico legal practicado a la mujer habla de lesiones compatibles con un abuso sexual, además de otros golpes en su cuerpo relatados en la denuncia y se halló material biológico del hombre, según se detalló desde el Ministerio Público de la Acusación en la audiencia. El imputado se entregó a la policía una vez que se enteró que era buscado y nunca negó “la relación sexual”.

El cuestionado juez Mingarini sostuvo al respecto: “No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”. La defensa del agresor nunca hizo este planteo.

“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, manifestó.

Y finalizó diciendo: “Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”.

La audiencia pública tuvo lugar el domingo 30 y hubo discusiones entre las partes por problemas en la conexión de internet y por dificultades en entender la cronología de los hechos. Mingarini no tuvo en cuenta los exámenes de medicina legal al sostener que “las lesiones que tiene a nivel genital no se condicen con un acceso carnal, una penetración forzada, tenemos que atenernos a lo que nos dice la víctima”, sin entrar en más detalles.

Polémica decisión del juez en Santa Fe. Video: Periódicas.