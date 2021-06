Crimen en Balvanera, captura del video.

Un joven de nacionalidad peruana fue asesinado de cinco disparos cuando llegaba junto a su pareja y unos amigos a su domicilio del barrio porteño de Balvanera y el principal sospechoso buscado por el crimen es un adolescente de 15 años, informaron hoy fuentes policiales.





Una de las hipótesis de la investigación es que el móvil del crimen fue un conflicto previo entre las parejas de la víctima y del presunto victimario, añadieron las fuentes.



El hecho ocurrió anoche, pasadas las 22, frente a un edificio de la calle Bartolomé Mitre al 2400, esquina Azcuénaga, a metros de la iglesia de San Expedito.

Your browser does not support the video element.



Fuentes policiales indicaron que la víctima fue identificada como Francisco Junior Mayhua Fitzmaurice (25), quien recibió al menos cinco disparos frente a su pareja y amigos, que resultaron ilesos.





El asesinato quedó grabado por dos cámaras de seguridad de una juguetería de la cuadra, cuyos videos son una prueba clave para los investigadores.





Allí se observa el momento en el que la víctima iba caminando, dialogando con un joven vestido con un buzo oscuro con capucha, quien en un momento extrae de entre sus ropas un revólver, le efectúa varios disparos y se aleja del lugar.

Noticias relacionadas





El fallecimiento fue constatado por una médica del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) a las 22.22 de anoche, indicaron las fuentes.





Según las primeras pesquisas, el presunto asesino ya fue identificado y se trata de un adolescente de tan solo 15 años, vecino del lugar y también de nacionalidad peruana.





El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 51, a cargo de Dora Olivieri, quien desde el inicio le dio intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, mientras que también colabora personal de la Comisaría Vecinal 3 A, con jurisdicción en la zona.





Voceros policiales indicaron que la víctima había estado presa en una causa por robo, aunque aclararon que ello no estaría vinculado a este hecho.





Si bien en un principio se habló de un posible ajuste de cuentas, a partir de la identificación del presunto asesino y los primeros testimonios colectados en el entorno de la víctima, los detectives de Homicidios manejan como principal hipótesis que el homicidio estuco motivado por un conflicto que existe entre las parejas de Mayhua y del prófugo.





"Es un problema entre sus parejas. El lunes se pelearon y de ahí derivó todo", dijo uno de los investigadores policiales.





En el lugar trabajaron también peritos de la Unidad Criminalística Móvil, quien a partir de las imágenes de los videos y por el hecho de que en la escena no se hallaron vainas servidas, ya adelantaron que el tirador empleó un revólver que podría ser calibre 22 o 32, como arma homicida.





Según testigos, el atacante se fugó en un taxi por lo que la policía relevaba las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar el rodado y saber cuál fue el destino del sospechoso.





La fiscal Olivieri también dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial, donde se espera que en las próximas horas el Cuerpo Médico Forense realice la operación de autopsia.