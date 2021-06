Gente en situación de calle, Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

En una reunión conjunta las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública, que presiden los diputados del FdT Hugo Yasky y Pablo Yedlin, respectivamente, analizaron con funcionarios vinculados a desarrollo social la iniciativa destinada a las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo.

El texto propone un abordaje integral, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que contemple un registro de las personas en situación de calle, la creación de una red de centros de integración social de 24 horas con intervención interdisciplinaria, el acceso a la documentación, una línea telefónica y atención móvil, entre otros puntos.