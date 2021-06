Cómo darte cuenta si tuviste Coronavirus a través de las uñas

El tiktoker cirujano británico Karan Raj, profesor de Imperial College London & Sunderland University, sacudió a la red social con un vídeo que subió en el cual muestra cómo las uñas de una persona podrían contener una señal de que tuvo coronavirus sin haberlo notado.



Con sólo mirarse las manos y verificar si las uñas presentan líneas horizontales claras o blancas o una hendidura cualquiera podría llegar a intuir si contrajo el Covid-19 en forma asintomática, señaló el conocido médico en TikTok, aunque aclaró que se trata nada más que de un test rápido, que requiere ser corroborado mediante una prueba de anticuerpos.



La pista constituiría apenas un toque de atención para mucha gente que al día de hoy no tiene constancia de haber estado con coronavirus.



Según estiman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), hasta un 40% de las personas no presentan ningún síntoma, es decir, son asintomáticos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como los síntomas más habituales la fiebre, tos seca o cansancio. Hay otros menos comunes como dolores corporales, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, conjuntivitis, pérdida del gusto y el olfato o erupciones cutáneas. O más graves como dolores en el pecho o falta de aire.



Pero cualquiera de ellos puede confundirse con un estado gripal transitorio, alergia pasajera, u otro tipo de afecciones comunes en tiempos normales.

Noticias relacionadas



Serían éstos los conocidos síntomas del coronavirus que hacen saber a cada persona que ha contraído Covid-19.



Sin embargo, la patología también se puede pasar de forma asintomática y sin que la persona se entere si se ha infectado, salvo cuando realizado una prueba de anticuerpos.



De ahí que Karan Raj haya detallado un posible indicio que se reflejaría en las uñas de las manos o de los pies. Raj es un conocido ‘tiktoker’ que se ha hecho famoso y ha acumulado millones de seguidores al publicar vídeos informativos y trucos de vida para sus espectadores.



En el vídeo que subió a la red social, el doctor Karan Raj afirma que las llamadas líneas de Beau pueden mostrar si se ha experimentado en las últimas semanas una infección o trauma, añadiendo que los científicos aseguraron que esto se encuentra entre las personas que se recuperan de la Covid-19.



Describe una imagen de las uñas de una persona, con una línea blanca que se extiende horizontalmente y que, según él, dejaría entrever que ha tenido recientemente alguna enfermedad de ese tipo.



"Si tienes algo como esto en las uñas podría ser una señal de que tienes Covid-19. Los científicos notaron que los pacientes que se recuperan de Covid se quedan con una línea horizontal clara o blanca que deja una cresta prominente en las uñas. Se conoce como líneas de Beau y ocurre cuando hay una interrupción temporal en el crecimiento de las uñas cuando el cuerpo tiene una infección", explica.



Eso sí, agrega que estas líneas blancas en las uñas sólo pueden ser una prueba de que se ha pasado el coronavirus, pero no una confirmación. Recuerda que puede deberse a diversos factores, no solo a la Covid-19. Por eso, apunta que la mejor manera para averiguar si nos hemos contagiado o no de coronavirus es realizar una prueba de anticuerpos.