Mariano Iúdica y Horacio Cabak

Mariano Iúdica hizo referencia a la repentina renuncia de Horacio Cabak a Polémica en el Bar. El conductor habló del motivo de la salida del integrante de su panel, luego de que se confirmara su renuncia.

“Se sentó con Gustavo (Sofovich). Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus”, dijo Iúdica a Paparazzi y agregó: “Él no estaba cómodo últimamente”.

“Adiós @PolémicaBar Gracias por todo”, fueron las palabras de Cabak en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Noticias relacionadas

La relación de Cabak con sus compañeros se tensionó cuando Mariano Iúdica le reclamó al panelista su aparición en Podemos Hablar, programa que eligió para dar detalles de la situación personal.

Según confirmó el mismo medio, quien podría llegar a reemplazar a Horacio Cabak en Polémica en el Bar sería Marina Calabró, ex panelista de Tv Nostra.