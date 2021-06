Martín Guzmán, NA

El ministro de Economía, Martín Guzmán, resaltó hoy el fortalecimiento de las relaciones entre la Argentina y Rusia, y renovó su llamado a "construir un multilateralismo que ofrezca soluciones".

"Son tiempos difíciles en los que se han fortalecido los lazos entre nuestras naciones", dijo el ministro al hablar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que analizó las relaciones y oportunidades de cooperación entre Rusia y América Latina.

"Esperamos continuar fortaleciendo los lazos con Rusia, y colaborar en la construcción conjunta de las condiciones necesarias para una respuesta multilateral exitosa a la situación sin precedentes que enfrenta el mundo hoy", dijo el ministro.

Guzmán consideró "muy importante" para la relación entre Argentina y Rusia que el país pudiera acceder a la vacuna Sputnik V contra el Covid, y dijo que esto "también ha sido importante para América Latina".

Al referirse a la futura cooperación con Rusia, señaló: "Vemos numerosas oportunidades que van más allá de las formas tradicionales de cooperación e inversión entre nuestras dos naciones para explorar las complementariedades estratégicas que existen y que son abundantes".

"Queremos profundizar la cooperación en investigación, asistencia técnica y mejoras productivas o tecnológicas, y estamos convencidos de que ambos países pueden interpretar las recompensas de los esfuerzos que hacemos juntos", señaló.

Al referirse al multilateralismo, Guzmán señaló: "Necesitamos construir un modelo multilateral más ágil que ofrezca soluciones". Advirtió que "si no vamos por ese camino los países se verán obligados a desarrollar diferentes relaciones bilaterales que conducirán a una especie de entorno global no cooperativo que no jugará a favor de resolver los problemas que enfrenta la humanidad hoy".

El ministro opinó que los países enfrentan una "infinidad de problemas que han sido consecuencia de reglas globales que no han jugado a favor del desarrollo de las sociedades".

"Hoy tenemos problemas a la hora de resolver las crisis macroeconómicas, a la hora de crear las condiciones para explotar el potencial del desarrollo tecnológico", añadió durante una comunicación virtual con el evento internacional.

Guzmán se pronunció por que "en estos tiempos tan difíciles haya un mejor multilateralismo, pero debemos entender que no es un fin, sino un medio para abordar los problemas que enfrenta la humanidad hoy".