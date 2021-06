Agresión a limpiavidrios, captura video.

Un efectivo de la Policía Federal quedó detenido luego de balear en una pierna a un limpiavidrios con el que tuvo un altercado en la avenida 9 de Julio, en el centro porteño, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho ocurrió a las 23 de anoche en el cruce de 9 de Julio y Venezuela, en el barrio porteño de Monserrat, y toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de tránsito del gobierno porteño.

Allí se observa como un Volkswagen Gol se encuentra detenido con el semáforo en rojo cuando un limpiavidrios se le acerca primero por el lado del acompañante y con un gesto le pide al conductor permiso para lavar el parabrisas.





Según se observa en el video, desde el interior del habitáculo, el conductor, que luego se supo era un agente de la División Central de Datos de Drogas de la PFA, le hizo un gesto con el dedo para que no limpie el vidrio y cuando el joven cruza por delante del auto, el automovilista le tira el auto encima.





Dicha maniobra generó una discusión en la que el limpiavidrios se acercó a recriminarlo del lado de la ventanilla del conductor, y el policía le lanzó una trompada, que el joven contestó con otro golpe.





El oficial de la PFA reaccionó extrayendo una pistola y efectuó un disparo que le dio en una de las piernas al joven, al que se ve alejarse herido y rengueando por detrás del auto, que arrancó y se alejó del lugar.

A raíz de la intervención del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la ciudad, se irradió el alerta policial y así se logró localizar e interceptar el Volkswagen Gol implicado y se detuvo a su conductor.





La detención fue concretada por personal de la comisaría vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, ante quien el efectivo de la PFA implicado aludió que se encontraba nervioso porque trasladaba a su bebé de 15 días al hospital porque estaba con fiebre.





Tras la consulta judicial correspondiente, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26, a cargo de Damián Ignacio Kirszenbaum, se dispuso dejar detenido al policía en el marco de una causa con una caratulada provisoria de “tentativa de homicidio”.





Un vocero del Ministerio de Seguridad de la Nación, aseguró que el policía “ya está en disponibilidad” y que desde la cartera a cargo de Sabina Frederic “se va a seguir el sumario interno y las actuaciones judiciales porque este tipo de casos no se pueden tolerar”.





"Por eso desde el año pasado se reactivó el programa de uso racional de la fuerza, para acompañar a los efectivos que son víctimas de situaciones de violencia y deben usar su arma, pero también para seguir con atención estos casos”, agregó el vocero.





En cuanto al baleado, fuentes policiales informaron que fue derivado al Hospital Ramos Mejía bajo diagnostico herida de arma de fuego sin riesgo de vida, mientras que al menor de edad hijo del policía fue asistido sin traslado por presentar fiebre.