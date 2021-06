Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal

La presidenta del PRO Patricia Bullrich advirtió que María Eugenia Vidal "no ayuda a Juntos por el Cambio" en el contexto electoral legislativo si decide competir por la Ciudad, al sostener que esa decisión "tiene que ver con el 2023" y le recomendó que compita por un nuevo mandato en la gobernación bonaerense.

"Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar", enfatizó la titular del PRO.

"Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que, con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos", precisó Bullrich al apuntar contra Vidal, aliada del jefe Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, dijo que "es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí", lo que sonó casi como una imposición a Vidal.

Bullrich, ocupada en el armado del futuro político del arco opositor, ya decidió postularse en los comicios legislativos para ocupar una banca en la Cámara de Diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La interna surge porque la ex mandataria bonaerense, aparece como una candidata para ocupar una banca nacional del sector liderado por Rodríguez Larreta.

Esta situación deja entrever que sería difícil alcanzar una lista de unidad, teniendo que confrontar llegado el caso con Bullrich en las PASO que se realizarán el 12 de septiembre, según el cronograma electoral que ya se oficializó.

La ex ministra de Seguridad, durante el gobierno de Mauricio Macri, no oculta sus diferencias con el ala moderada de Juntos por el Cambio, a pocas horas que Rodríguez Larreta una vez más se mostrase junto con Vidal durante una reunión que compartieron con dirigentes de "La Territorial" del Tigre.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, también se sumó a las críticas de Bullrich y afirmó que cambiar candidatos de distrito "a esta altura parece un capricho de Larreta".

El jefe comunal sostuvo que "cruzar candidatos" es una idea del mandatario porteño que no cuenta con su respaldo, al referirse a Vidal y a la posibilidad de que el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se pruebe en Buenos Aires.

"Esto de cruzar candidatos de un lado al otro no ayuda a los acuerdos, coincido con Patricia", subrayó Jorge Macri en declaraciones al canal A24.

"A esta altura me parece casi un capricho Larreta. No nos olvidemos que somos de la misma fuerza política", enfatizó.

El intendente de Vicente López dijo que no le tiene "miedo a las PASO", pero considera que "que el vicejefe de Gobierno deje su lugar de trabajo en plena pandemia para ser candidato a diputado en otra provincia que no es la que está trabajando, es grave".

"No tengo nada en contra de Diego y no me asustan las PASO", afirmó Jorge Macri, pero evaluó que esa estrategia es "poner toda esa unidad en riesgo por una interna del mismo partido".

"También es una falta re respeto para el resto de las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio", agregó.